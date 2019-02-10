اعادة 30 عائلة نازحة من عامرية الفلوجة الى قضاء القائم

2019/02/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اعادة اكثر من 30 عائلة نازحة من عامرية الفلوجة الى قضاء القائم وعنه.

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