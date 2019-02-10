المالية تكشف حقيقة اصدارها قراراً بايقاف التعيينات بموازنة 2019

2019/02/10 | 10:52

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بغداد اليوم- بغداد

نفى وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، فؤاد حسين، الأحد (10 شباط 201...





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