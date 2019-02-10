مليونير يطلب شراء جبل لنحت عائلته عليه

2019/02/10 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في واقعة غريبة من نوعها، كشف أحد مواقع التسويق، عن طلب مدهش، تقدم به للموقع مليونير يبحث عن شراء جبل.ووفقًا لموقع “أوديتي سنترال”، أوضح موقع التسويق، أنه تلقى طلبا غير عادي من شخص يبحث عن جبل أو جرف في بريطانيا لكي ينحت عليه زوجته وأطفاله الثلاثة وكلب العائلة.وأضاف الموقع أن المليونير مستعد لدفع أكثر من 15 مليون دولار لشراء الجبل، كما سيدفع ميزانية خاصة لنحت صور العائلة عليه.وأوضح الموقع أنه لا يملك أي جبال أو منحدرات معروضة للبيع، لكن نظرًا لأن هذا العميل يتسوق لديهم دائمًا، فإنهم طالبوا أقرانهم بالعثور على طلبه.وقال آرون هاربين مدير موقع التسويق إن هذا العميل يرسل إليهم العديد من الطلبات التي يلبونها، موضحًا أن طلبه الأخير بشأن الجبل غريب للغاية وبحاجة لمساعدة من أجل تنفيذه.





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