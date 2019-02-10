2019/02/10 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار, الأحد, باعتقال عنصر من مجاميع “ داعش” الإجرامية كان يروم تفخيخ عجلة جنوبي الفلوجة.وقال المصدر في تصريح, إن “قوة امنية نفذت حملة عسكرية على خلفية ورود معلومات استخباراتية عن نية احد عناصر داعش تفخيخ عجلة مفخخة تمهيداً لاستهداف القوات الامنية التي تقوم بمهام حفظ الامن في قضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل “داعشي” حاول تفخيخ عجلة جنوبي الفلوجة alansaar.

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