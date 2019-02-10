2019/02/10 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين إلى تركيز الجهود على عودة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى بلادهم ولا سيما مع عودة الأمن والاستقرار إلى الكثير من المناطق بعد تحريرها من الإرهاب.وقال زاسبيكين في تصريح له إن الأوضاع في سورية “تتطور في مصلحتها وفي مصلحة حلفائها ولا تصب في مصلحة الولايات المتحدة والمرتبطين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تتحدث عن أوضاع المهجرين السوريين في لبنان alansaar.

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