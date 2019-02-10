تقارب اربيل - بغداد يوحد الرسوم بلغتين ويهدم نقاطاً جمركية

2019/02/10 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان على ازالة النقاط الجمركية بين الجانبين اعتباراً من الاسبوع المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين اربيل وبغداد تحسناً في السياسة والاقتصاد بعد توترات اعقبت استفتاء الاستقلال.

واتخذت الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك اقليم كوردستان في الآونة الأخيرة جملة قرارات ابرزها توحيد التعرفة الجمركية في المعابر الحدودية كافة بما في ذلك معابر برويزخان وباشماخ وإبراهيم الخليل وحاج عمران الواقعة داخل اقليم كوردستان.

وقال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني لكوردستان 24 إن العلاقات بين اربيل وبغداد "قوية" وتجسدت بعد قرار توحيد الاجراءات الجمركية.

وتقول الهيئة العامة للجمارك في العراق إن القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من 17 شباط فبراير المقبل بما يمثل "خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير".

وأضاف العاني أن قرارات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك اقليم كوردستان "تمت بالاجماع".

وشملت القرارات كذلك توحيد رسوم التعرفة الجمركية في مطاري اربيل والسليمانية، فضلاً عن اعتماد تصريح جمركي موحد (بيان جمركي) باللغتين العربية والكوردية حسب قانون الجمارك.

والزم القرار جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والإقليم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الاتحادي المتعلقة بحماية المنتج الوطني والروزنامة الزراعية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين العراق والدول الأخرى وخاصة فيما يتصل بالإعفاء الجمركي.





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