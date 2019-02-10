انطلاق ملتقى السياحة في جبل كورك بمشاركة 30 شركة من وسط العراق وجنوبه

2019/02/10 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - سورانانطلق اليوم الأحد، 10 شباط، 2019، الملتقى السياحي الثاني في جبل كورك بمشاركة عدد من الشركات السياحية من وسط العراق وجنوبه، بالتزامن مع إقامة مهرجان التزلج على الجليد.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في جبل كورك، بختيار قادر، إن رئيس هيئة السياحة في إقليم كوردستان يشارك في الملتقى إلى جانب المسؤولين الإداريين والأمنيين في رواندز وسوران إضافة إلى 30 شركة سياحية من وسط وجنوب العراق.تابع أن الملتقى الذي انطلق في الساعة العاشرة من صباح اليوم يهدف لتبادل الآراء ووجهات النظر واستعراض أبرز العراقيل أمام الشركات السياحية للتوصل إلى تفاهم مشترك.وأشار إلى الملتقى يتزامن مع انطلاق مهرجان التزلج على الجليد في جبل كورك في دورته الثالثة بمشاركة عدد من المتسابقين الأجانب والمحليين.ويتضمن المهرجان فعاليات أخرى مثل استعراض الطائرات الشراعية وأنشطة موسيقية بمشاركة عدد من الفنانين.

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