محاولة الانقلاب على البغدادي: القصة الكاملة

2019/02/10 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال مسؤولون استخباراتيون، إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، نجا من محاولة انقلاب نفذها مقاتلون أجانب الشهر الماضي، وقد رصد التنظيم مكافأة لمن يقوم بقتل المتهم الرئيسي في التدبير للمحاولة.وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد وقعت محاولة الانقلاب في 10 كانون الثاني الماضي، في قرية بالقرب من بلدة هجين السورية الواقعة […]

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