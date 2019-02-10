“روح الطفلة رهف” في البرلمان: قانون لحماية الأطفال ينتظر الإقرار

2019/02/10 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعت مقررة البرلمان خديجة علي، الاحد، البرلمان الى سن القوانين التي تحمي الاطفال وتساهم في ضمان حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم.وقال علي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، ان “على البرلمان كسلطة تشريعية، سن القوانين التي تحمي الاطفال وتساهم في ضمان حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم”.واستنكرت […]

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