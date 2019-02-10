مجلس البصرة يهدد باحتجاجات واسعة لعدم إنصاف المحافظة بموازنة 2019

2019/02/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حذر مجلس محافظة البصرة، من مغبة تجدد الاحتجاجات الشعبية لعدم إنصاف المحافظة بالموازنة المالية لعام 2019.وقال عضو مجلس محافظة البصرة، مجيب الحساني، لشبكة رووداو الإعلامية، "إن الموازنة المالية لعام 2019 لم تنصف محافظة البصرة، وأن الحكومة الاتحادية تعتمد بنسبة 90% على انتاج نفط البصرة والواردات من منافذها الحدودية".



مبيناً أنه "ليس من الإنصاف تخصيص تريليون ونصف دينار عراقي لموازنة البصرة".وأوضح أنه "هناك تراجع كبير في قطاع الخدمات بمحافظة البصرة، وهذا يأتي بسبب عدم إنصاف البصرة ضمن الموازنات المالية للاعوام السابقة".كما أكد الحساني، أن "مجلس محافظة البصرة وخلال جلسته الأخيرة قرر الطعن بموازنة 2019".



محذراً "قد تشهد البصرة تظاهرات غاضبة خلال الأيام المقبلة لعدم تأمين موازنة البصرة ضمن الموازنة العامة للبلاد".وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، (28 تشرين الأول 2018)، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وإحالته إلى مجلس النواب.ووفق مسودة المشروع، بلغ حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).وتم احتساب معدل تصدير للنفط يوميًّا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّا عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، بسعر 56 دولارا للبرميل الواحد.وتنص المسودة أيضا، على أن العجز المالي سيتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.

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