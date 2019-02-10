توضيح حكومي لخفض التعرفة الكمركية على الكتب المستوردة

2019/02/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، بتخفيض الرسم الكمركي على الكتب المستوردة.

وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء خفض الرسم الكمركي على الكتب المستوردة لأغراض المشاركة في معارض الكتب الدولية لتكون بنسبة 0.5 % بعد استحصال موافقة وزير المالية، استنادا الى قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل".وأشار الى ان "قرار مجلس الوزراء جاء دعماً من الحكومة العراقية للحركة الثقافية وشريحة المثقفين العراقيين".انتهى

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