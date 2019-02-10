حلاق ليبي يرسم صور المشاهير على رؤوس زبائنه

2019/02/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام أحد الحلاقين في مدينة بنغازي الليبية برسم صور عديدة للمشاهير على رؤوس زبائنه، الذين يترددون عليه لقص شعرهم.

محمد أحمد صالح 26 عاما أصبح حلاقا بالصدفة فهو حاصل على بكالريوس في الأدب الإنجليزي، ولكنه اكتشف موهبته في الإمساك بالمقص والماكينة وساعدة جارة على تطويرها، كما أثقل موهبته من خلال متابعه مشاهير المصففين عبر الإنترنت.

يختلف سعر الحلاقة حسب صعوبة الرسمة والوقت المستغرق في تنفيذها.

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