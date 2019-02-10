واتسآب تعلن حظر 2 مليون حساب شهرياً

2019/02/10 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت منصة التواصل المباشر واتسآب ، المملوكة لشبكة الفيس بوك الاجتماعية ، قالت انها تقوم بحظر مايصل الى 2 مليون حساب بشكل شهري ، لمكافحة الازعاج والاخبار المضللة والمزيفة.

وذكرت الشركة انه ” في الشهر الماضي قصر التطبيق عملية اعادة ارسال الرسائل الى خمسة اشخاص فقط بدلا من النظام السابق الذي كان يتيح اعادة الارسال بدون حدود ، في اطار عمليات مكافحة الاخبار الغير حقيقية ، وشهدت الهند عمليات عنف واعدام خارج القانون بسبب التطبيق ، عن طريق انتشار اخبار مزيفة من خلاله”.

واضافت الشركة، إن “نظام التعلم الآلي في تطبيق واتس آب متقدم للغاية بحيث يمكنه الآن حظر 20٪ من الحسابات المثيرة للمشكلات في وقت التسجيل ، وبالتالي إزالة أي نوع من الرسائل غير المرغوب فيها أو التضليل قد تنتشر من خلال هذه الحسابات قبل أن يتم حظرها”.

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