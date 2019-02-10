وزارة المالية ترد أنباء إيقاف تعيينات 2019

2019/02/10 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ردت وزارة المالية على ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام خبراً مفاده بان الوزارة اصدرت تعليمات بايقاف التعيينات ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2019.

وذكر بيان للوزارة وتلتقه وكالة صدى, ان “هذا الخبر غير صحيح اطلاقاً وقد وجهت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها باستلام تعليمات تنفيذ الموازنة بدءاً من يوم غد الاثنين، والنسخة النهائية لقانون الموازنة”.وأشار البيان الى انه “وزير المالية وجه جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها بالالتزام بما ورد في نص القانون وتعليمات تنفيذ الموازنة فيما يخص اطلاق الدرجات الدرجات الوظيفية والتعبينات”.





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