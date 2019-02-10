وفاة شابة كوردية أثناء محاولتها النزوح من عفرين إلى تركيا

2019/02/10 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت شابة كوردية من عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) أثناء محاولتها اجتياز الحدود التركية، هرباً من انتهاكات ومضايقات ميليشيات المعارضة.

وقالت ‹لجنة الإغاثة العربية الكوردية›، إن «الشابة لوفين خليل شوتو فقدت حياتها خلال هروبها من عفرين بإتجاه تركيا في مناطق إدلب».

وفي التفاصيل، قال نشطاء من عفرين، إن الشابة الكوردية لوفين خليل شوتو توفيت يوم السبت وهي تحاول قطع الحدود السورية التركية بعد هروبها مع عائلتها من عفرين نتيجة الضغوطات والانتهاكات التي تمارس بحق الأهالي.

وذكر النشطاء، أن الشابة وعائلتها حاولوا قطع الحدود من طرف مدينة إدلب، حيث عبروا المناطق الحدودية مشياً على الأقدام لمدة أكثر من 15 ساعة، ونتيجة البرد والتعب والقلق بتلك المناطق الوعرة توفيت الشابة.

وفقد مئات المدنيين الكورد من غربي كوردستان حياتهم خلال السنوات الماضية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود التركية، بنيران حرس الحدود التركي أو نتيجة الظروف المناخية القاسية.





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