2019/02/10 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر صحفي يجمع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي مع السفير السعودي في بغداد ووفد اللجنة السعودية لإنشاء الملعب المهداة من ملك السعودية للعراق

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