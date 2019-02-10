2019/02/10 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعلنت وسائل اعلام لبنانية، الاحد، ان رئيس مجلس الوزراء سعد وصل الامارات للمشاركة في أعمال “القمة العالمية للحكومات” التي تنطلق أعمال الدورة السابعة منها اليوم.وكان في استقبال الحريري لدى وصوله إلى المطار وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحريري يصل دبي للمشاركة في “القمة العالمية” alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يصل دبي للمشاركة في “القمة العالمية”) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري يصل دبي للمشاركة في “القمة العالمية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).