2019/02/10 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… دعا مجلس محافظة ديالى، الأحد، القوات الأمنية إلى تفعيل الدور الاستخباري لملاحقة خلايا مجاميع “ داعش” الإجرامية النائمة في عموم المحافظة.وقالت عضو المجلس ايمان عبد الوهاب في تصريح، إن “المدينة تشهد استقرارا امنيا جديا، الا ان القوات الامنية بحاجة الى تفعيل الدور الاستخباري لمنع تنفيذ الخلايا الداعشية المتبقية, هجمات ارهابية بالمحافظة”.وأضافت, أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ديالى يدعو لتفعيل الدور الاستخباري لملاحقة خلايا مجرمي “داعش” النائمة alansaar.

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