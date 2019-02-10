برشلونة يحل ضيفا علي أتليتك بيلباو بالدوري الإسباني

2019/02/10 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعي برشلونة للفوز علي مضيفه أتليتك بيلباو و العودة بالنقاط الثلاث من ملعب سان ماميس اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يُذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني، بـ50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، الوصيف، والذي فاز في وقت سابق من اليوم على أتلتيكو مدريد في الديربي (3-1) , بينما يمتلك بيلباو 26 نقطة في المركز 13.

وشهدت القائمة، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما عاد الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:تيرشتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليت، موريلو، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينا، فيدال، فيرمايلين، ميراندا، إنياكي بينيا.

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