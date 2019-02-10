2019/02/10 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، إلى بث الأجواء الإيجابية لتشكيل الحكومة “وإعطاء الحكومة فرصة وجرعة أمل، لنترك المجال لها كي تقدم ما اقترحته في البيان الوزاري، واشار إلى حماية المرأة من التسليع وقال الشيخ قاسم في تصريحات صحافية تابعها /الانصار/: “من المهم أن نذكِّر الحكومة بالأولويات، وأن نقول لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله يدعو إلى مواجهة تعنيف المرأة بكل أشكاله alansaar.

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