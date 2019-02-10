2019/02/10 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلنت قيادة عمليات بغداد, الأحد, عن إلقاء القبض على متهم بالإرهاب غربي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه, إن “قوة من المقر المسيطر/الزيدان تمكنت, اليوم, من إلقاء القبض من متهم وفق المادة 4/ارهاب ضمن “سيطرة الصقور” غربي بغداد”.يشار إلى أن سيطرة الصقور محاذية لمدينة الفلوجة بمحافظة الانبار, وغالباً ما تعتقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي في سيطرة الصقور غربي بغداد alansaar.

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