اليوم: ظريف يزور بيروت للقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين

2019/02/10 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد، العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان له إن “وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه إلى بيروت غدا الأحد على رأس وفد رفيع، للقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين”.ويشمل برنامج زيارة وزير الخارجية […]

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