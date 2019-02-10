روسيا لديها صواريخ كروز أكثر مما كان يعتقد في السابق

2019/02/10 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر الأحد نقلا عن مصدر استخباراتي غربي لم تكشف عنه، أن روسيا لديها صواريخ

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