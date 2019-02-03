وفاة مغني الراب كاديت في حادث سيارة

2019/02/10 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي مغني الراب البريطاني “كاديت” عن عمر ناهز الـ28 صباح يوم السبت الماضي خلال توجهه لإحياء إحدى حفلاته الغنائية في ستافوردشاير في العاصمة البريطانية لندن.

وعن أسباب الوفاة، أفادت وكالة الأنباء البريطانية أن “كاديت”، واسمه الحقيقي “بلين جونسون”/، لقي حتفه في حادث سيارة، حيث كان على متن سيارة أجرة متوجهًا لإحياء حفله في جامعة “كيلي” في ستافوردشاير، وفي ذلك الوقت اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بشاحنة صغيرة، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذه.

وأعرب اتحاد طلاب جامعة “كيلي” عن حزنهم لسماع الخبر المأساوي وخاصة أن النجم توفي أثناء توجهه لتقديم عرض في جامعتهم، كما أشاد زملائه الفنانين بشخصيته الإيجابية، فقد كان دائم الابتسام، متواضع، ومجنون.

وكان من المقرر أن يشارك كاديه في مهرجان “Wireless Festival ” لعام 2019 مع عدد كبير من النجوم و من ابرزهم ترافيس سكوت و فيتشر و دينو دريز وتيم وستوود ، وغيرهم.

والجدير بالذكر أن “كاديت” لم يكن مغني الراب الوحيد ممن لقوا مصرعم في السنوات القليلة الماضية، حيث لقي مغني الراب الأمريكي “دواين أونفروي” المعروف باسم ” XXXTentacion” حتفه جراء إصابته بطلقات نارية على يدي مُعتَدِيَين مجهولي الهوية في ولاية فلوريدا أثناء مغادرته أحد متاجر الدراجات النارية.

كما توفي مغني الرّاب الشاب “ماك ميلر” عن عمر الـ26 بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، حيث لم يتمكن المسعون إنقاذ حياته، فقد أصيب بأعراض سكتة قلبية.

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