كانيه ويست يهدي كيم كارداشيان فُستاناً جريئاً

2019/02/10 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة “كيم كارداشيان” صورةً جديدةً عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت بها وهي ترتدي فُستانًا جريء التّصميم لونه ذهبي بينما كانت تقف في خِزانتها الفارهة.

جاء تصميم الفُستان وكأنه بودي سوت من الأعلى، وخرقة مربوطة من الأسفل، فضلًا عن الفتحة التي جاءت في مُنتصف البودي سوت وكشفت عن معدتها الممشوقة، إلى جانب الفتحة الجانبية الطّويلة التي وصلت إلى أعلى فخذ كيم.

وفي تعليقها على الصّورة، كتبت والدة نورث وسانت وشيكاغو: “وجدت هذه الصورة من بين صوري القديمة التي كُنتُ أجرّب بها الملابس، وكانيه صمم لي هذا الفُستان في الصيف الماضي عندما كنت في ميامي، لكنّني ارتديت النُسخة الفُسفورية منه.

واستطردت كيم في تعليقها مُحذّرةً دور الأزياء قائلةً: “مُلاحظة: ماركات الأزياء السريعة، هل تستطيعون الانتظار حتّى أرتدي هذا الفُستان في الواقع قبل أن تُقلّدوه”.

وفي سياق الحديث عن الصّورة، يُمكن مُشاهدة ضخامة خزانة كيم كارداشيان التي تحتوي على العديد من الرّفوف، والأحذية والحقائب من كُبرى العلامات التجارية مُصطفّة جنبًا إلى جنب.

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