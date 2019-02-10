2019/02/10 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في القمة الأخيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي بوتين، طرح بوتين مشروعية التواجد العسكري التركي في سوريا، بناء على اتفاقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروعية التواجد العسكري التركي في سوريا بين روسيا وأمريكا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروعية التواجد العسكري التركي في سوريا بين روسيا وأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).