عمليات بغداد تتحدث لـ “ناس”: قرار جديد بشأن ساحة الاحتفالات خلال أيام

2019/02/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افاد مصدر في عمليات بغداد، الاحد، بأن ساحة الاحتفالات ستكون متاحة للجميع في الايام القادمة.وذكر المصدر في حديث لـ”ناس”، اليوم (10 شباط 2019)، أن “ساحة الاحتفالات ستكون متاحة امام سير عجلات المواطنين خلال الايام المقبلة”.واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “آليات العمليات ستقوم هذه الايام برفع للحواجز الكونكريتية […]

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