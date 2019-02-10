بعد 10 سنوات على التعطيل: قانون مجلس الخدمة “يتزحزح” خطوة!

2019/02/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن مجلس الوزراء، الاحد، عن موافقته على مسودة اعلان مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الخاصة باعلان اختيار رئيس واعضاء المجلس.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (10 شباط 2019)، أن “الحكومة وافقت على مسودة اعلان مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الخاصة باعلان اختيار رئيس واعضاء المجلس رقم (4) لسنة […]

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