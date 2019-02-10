إثيوبيا تفقد طائرة عسكرية خارج حدودها ومقتل ثلاثة من طاقمها

2019/02/10 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة،سقوط طائرة إثيوبية داخل مقرها بجنوب السودان، مما أدى إلى مقتل 3 من طاقمها.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته /المعلومة/ عن بيان للقوة الأممية المؤقتة في أبيي ( قوله إن “مروحية عسكرية إثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت السبت داخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من […]

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