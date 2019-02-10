كيم كارداشيان بتصميم فاضح يشبه قصاصات الورق

2019/02/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حضرت الشقيقتان كورتني وكيم كارداشيان حفل توزيع جوائز amfAR الذي أقيم في سلسلة مطاعم ونوادي Cipriani الواقعة في ولاية نيويورك الأمريكية ليلة أمس الأربعاء.

وعن اختيار الفتاتين للأزياء، أسدلت كيم وكورتني فُستانان أسودان مُتشابهان، لكن اختلفت الحقبة التي صُنعت فيها الفُستانان، فما ارتدته كيم تمّ إنتاجه في عام 1991، أمّا فُستان كورتني فكان من مجموعة خريف 2018، وكِلاهما جاءا بتوقيع دار أزياء فيرساتشي الفاخرة.

وكعادتها، خطفت كيم كارداشيان الأضواء فور وصولها الحدث، ففُستانها كان بفتحة صدر ضخمة لم تستر من صدرها شيئًا، شابهت صدريته تصميم قصاصات الورق التي يصنعها الأطفال، وأكملت إطلالتها بانتعال كعب عالي شفاف، في حين تركت خصلات شعرها تنسدل خلف ظهرها بالستايل المُبلل.

لم تقل أناقة كورتني عن أناقة شقيقتها كيم، ففُستانها جاء بفتحة صدر تشبه قلنسوة “المرأة القطّة”، كما كشفت عن رشاقة قدميها بفتحة الفُستان الجانبية التي وصلت إلى أعلى فخذها، وانتعلت في قدميها كعب عالي كلاسيكي، في حين اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان العلوية المشدودة.

وبعد انتهاء الحفل، غرّدت كيم عبر حسابها في تويتر، حيث شكرت مُديرة دار الأزياء “دوناتيلا فيرساتشي” على إعارتهم لها هذا الفُستان العتيق، كما باركت للفائزين بالحفل، مُصورا الأزياء ميرت وماركوس.

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