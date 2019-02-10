قوانين عراقية مثار انتقاد: تكريس لروح الانتقام السياسي

2019/02/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير القوانين العراقية التي تمرّر في البرلمان جدلاً سياسياً، بين الرفض والقبول من أطراف سياسية معينة، لتُشعل مع كل قانون أزمة سياسية

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