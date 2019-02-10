وزير المالية ينفي إيقاف التعيينات ضمن موازنة 2019

2019/02/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنفى نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، فؤاد حسين، ما تردد عن صدور تعليمات لإيقاف التعيينات ضمن موازنة 2019، داعياً "جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها لاستلام تعليمات تنفيذ الموازنة بدءاً من يوم غد".وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأنه "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام خبراً مفاده بأن وزارة المالية أصدرت تعليمات بإيقاف التعيينات ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2019".

وأوضح البيان أن "هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً وقد وجهت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها باستلام تعليمات تنفيذ الموازنة بدءاً من يوم الاثنين 11-2-2019 والنسخة النهائية لقانون الموازنة".ومضى بالقول: "بهذا الخصوص يوجه نائب رئيس الوزراء وزير المالية جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها بالالتزام بما ورد في نص القانون وتعليمات تنفيذ الموازنة فيما يخص إطلاق الدرجات الدرجات الوظيفية والتعيينات".وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعدي، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "بعد الاتصال بوكيل وزير المالية، وطيف سامي السعيدي مدير عام الشؤون المالية، ومدير النقدية، أكدوا عدم صدور أَي كتاب بإيقاف التعيينات".".وأضاف البيان، أن التعيينات "مستمرة وأموالها معززة".وتداولت وسائل إعلام محلية الأنباء عن إصدار وزارة التربية إعماماً بإيقاف تعيينات التربية التي جرت مؤخراً.

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