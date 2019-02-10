2019/02/10 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العلاق يفتتح فرع المصرف الصناعي في العاصمة بغداد

10/02/2019 11:35:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، الاحد، فرع المصرف الصناعي بالقرب من مبنى المفوضية العليا للانتخابات ، مؤكدا على اهمية استثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض.

وذكر بيان لمكتب العلاق تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الاخير افتتح فرع المصرف الصناعي ، مؤكدا" أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات الى المواطنين في ظل التوجه الحكومي نحو النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد واستثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض".

من جهته أشار مدير عام المصرف بلال صباح حسين ان "افتتاح الفرع الجديد يأتي لإدخال الأدوات الإلكترونية في تقديم خدماته بما يتناسب والتطور الحاصل في الصناعة المصرفية، حيث سيقوم الفرع بالمساهمة في عملية توطين رواتب موظفي الدولة للدوائر التي تقع ضمن نطاق عملها، من خلال بطاقات يصدرها المصرف، بما يسهم في تقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي".

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