ظريف : اجتماع وارسو محكوم بالفشل قبل انعقاده

2019/02/10 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن امريكا سحبت مواقفها

واهدافها التي كانت مقررة في اجتماع وارسو، مؤكدا ان هذا الاجتماع

محكوم بالفشل قبل انعقاده.واضاف ظريف في تصريح له اليوم الأحد ، ان الامريكيين قاموا بالكثير من

العمل لعقد اجتماع ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية في بولندا، لكنهم

انسحبوا من مواقفهم، لهذا السبب غيروا عنوان اجتماع وارسو ، وقالوا أن

إيران ليست موضوع الاجتماع.وأوضح، إن الأمريكيين قالوا أيضا إن نائب الرئيس الامريكي سيحضر

اجتماع وارسو، لذا فإن جميع المؤشرات تظهر أنهم لم يحققوا أهدافهم

الأولية وتحركاتهم من هذا الاجتماع.وتابع ظريف ، إن امريكا تحاول التعويض عن الاجواء التي تشكلت ضدها

بشكل ما، لذلك يبدو أن الاجتماع لن يعقد بالشكل الذي ارادت له ان

يعقد.واكد وزير الخارجية الايراني على أن اجتماع وارسو محكوم بالفشل قبل

انعقاده، موضحا إنه لم يتم دعوة أي من المسؤولين الإيرانيين لحضور

الاجتماع.ومن المقرر أن يعقد اجتماع وارسو يومي 12 و13 فبراير باستضافة مشتركة

من قبل امريكا وبولندا.

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