2019/02/10 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط مفوض منسوب الى مديرية مرور صلاح الدين ومعقباً متلبسين باصدار اجازات سياقة لمواطنين دون حضورهم وخلافاً للضوابط مقابل مبالغ مالية.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفتشية الداخلية تمكنت من ضبط المعقب على خلفية ورود معلومات من مصادر المفتشية الخاصة تفيد بقيام المعقب بترويج معاملات اصدار اجازات سياقة دون حضور أصحابها من خلال التنسيق مع بعض العاملين في مديرية مرور صلاح الدين".وأشار الى ان "مكتب المفتش العام قام بنصب كمين للمعقب وضبطه متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 6 إجازات سوق لا تمت له بأي صلة قانونية، وقد اعترف المعقب انه يقوم باصدار اجازات السياقة لمواطنين دون حضورهم من خلال التنسيق والتعاون مع أحد مفوضي مرور صلاح الدين لقاء مبالغ مالية يدفعها للأخير".ونظم مكتب المفتش العام "محضر ضبط ودون افادة واعتراف المعقب، وعرض قضيته أمام القاضي المختص الذي قرر توقيفه للتحقيق معه، كما تم توقيف المفوض على ذمة القضية للتحقيق معه لمعرفة المتورطين معه في مخالفة الضوابط والتعليمات والتكسب غير المشروع".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط شرطي ومعقب يروجان معاملات مرورية بطريقة غريبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط شرطي ومعقب يروجان معاملات مرورية بطريقة غريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).