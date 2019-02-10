صحة ديالى لـ

2019/02/10 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة ديالى انها تولي اهتماما كبيرا بمقاتلي الحشد الشعبي ودورهم الكبير في تحرير الأرض والعرض، مشيرة الى انها تسخر كل امكانياتها من اجل

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