القبض على 37 مطلوبا في كربلاء

2019/02/10 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 37 مطلوبا إلى العدالة خلال ممارسات أمنية في عموم المحافظة .

وذكرت القيادة في بيان

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