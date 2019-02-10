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النجف الاشرف تحتضن مؤتمراً للتقارب بين الاديان والطوائف

تقارير الغدير

النجف الاشرف تحتضن مؤتمراً للتقارب بين الاديان والطوائف

الأحد 10 فبراير 2019 - 11:30

النجف الاشرف تحتضن مؤتمراً للتقارب بين الاديان والطوائف .

تقرير .. جلال الحلفي - النجف الاشرف

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