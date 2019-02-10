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الكشف عن اعداد صادمة من المتجاوزين على اعانات الحماية الاجتماعية

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الكشف عن اعداد صادمة من المتجاوزين على اعانات الحماية الاجتماعية

الأحد 10 فبراير 2019 - 11:28

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الاحد ، عن ٣٨٧٢٨ متجاوزاً على إعانات الحماية الاجتماعية وبرامج القروض، فيما استرجعت 59 مليار دينار خلال عام 2018.

وقال المكتب في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه، إن "أعمال التفتيش والتدقيق الالكتروني (خلال عام 2018) أسفرت عن الكشف على ٣٨٧٢٨ متجاوزاً على إعانات الحماية الاجتماعية وبرامج القروض ورواتب العمال والمعين المتفرغ لذوي الإعاقة، وكانت نتيجة هذا الإجراء هو منع هدر واسترجاع والتوصية باسترجاع المال العام بلغ مقداره (58350947920) ثمانية وخمسين مليار وثلاثمائة وخمسين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين الف وتسعمائة وعشرين دينار".



وأشار المكتب إلى أن "التحقيقات الإدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسفرت عن استرجاع والتوصية باسترجاع مبلغ (826031279) ثمنمائة وستة وعشرون مليون وواحد وثلاثون الف ومئتان وتسعة وسبعون دينار".



وأضاف، أن "نتائج المتابعة والرقابة على تشكيلات الوزارة أدت الى تقديم العديد من المقترحات الناجعة في سبيل تبسيط الاجراءات لمعاملات المواطنين وتقديم خدمة أفضل اليهم وكذلك معالجة حالات ترهل الهيكل الوظيفي".انتهى .



م ك

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