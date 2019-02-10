2019/02/10 | 11:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات لأهالي منطقة ( محمد علي ) في السماوة بالخدمات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UJP02FD0RO4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات لأهالي منطقة ( محمد علي ) في السماوة بالخدمات #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالبات لأهالي منطقة ( محمد علي ) في السماوة بالخدمات #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).