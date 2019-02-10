وزارة النقل: اعادة اكثر من 160 نازح من عامرية الفلوجة الى قضاء القائم

2019/02/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، التابعة لوزارة النقل، عن اعادة اكثر من 30 عائلة نازحة من عامرية الفلوجة الى قضاء القائم وعنه.

واكد مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه جاء هذا العمل تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي وبالتسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات الامنية.

و اضاف ان “جهود وزارة النقل والمتمثل بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود متواصل لنقل كل العوائل التي نزحت الى المحافظات الآمنة او الى مخيمات الايواء في دول الجوار، واعادتهم الى مدنهم ومناطقهم الاصلية بالتنسيق مع الجهات المعنية وحسب الخطط والتوقيتات المتفق عليها دون اي تاخير او تلكؤ”.

يذكر ان “الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل استنفرت كل الجهود والامكانيات لاجلاء ونقل كل النازحين منذ اولى موجات النزوح في البلاد”.

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