2019/02/10 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق الملتقى السياحي الثاني في جبل كورك، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من الشركات السياحية من وسط العراق وجنوبه، بالتزامن مع إقامة مهرجان التزلج على الجليد.

وانطلق الملتقى في الساعة العاشرة من صباح اليوم، بمشاركة مسؤولين حكوميين واداريين وامنيين من رواندوز وسوران، وهو يهدف لتبادل الآراء ووجهات النظر واستعراض أبرز العراقيل أمام الشركات السياحية للتوصل إلى تفاهم مشترك.

ويتزامن الملتقى مع انطلاق مهرجان التزلج على الجليد في جبل كورك في دورته الثالثة بمشاركة عدد من المتسابقين الأجانب والمحليين.

ويتضمن المهرجان فعاليات أخرى مثل استعراض الطائرات الشراعية وأنشطة موسيقية بمشاركة عدد من الفنانين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق ملتقى السياحة في كورك بمشاركة 30 شركة عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق ملتقى السياحة في كورك بمشاركة 30 شركة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).