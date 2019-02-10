آية الله كعبي: الثورة الإسلامية أبدلت النظام الاستبدادي بحكم الشعب

2019/02/10 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد النائب عن أهالي خوزستان/جنوب غرب/ في مجلس خبراء القيادة آية الله عباس كعبي, أن الثورة الإسلامية في إيران أبدلت النظام الاستبدادي بحكم الشعب, فيما أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية اليوم باتت أكثر قوة والاعداء قد فشلوا في جميع حساباتهم.وقال كعبي في تصريح, إن “مؤامرات الاعداء قد أحبطت فيما باتت ايران الإسلامية اليوم, […]

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