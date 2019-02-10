2019/02/10 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تعنت النظام البحريني في رفضه الإفراج عن المعتقلين للمشاركة في مراسم وداع آبائهم أو أقربائهم في مخالفة “سافرة” لكلّ الأعراف والقوانين الإنسانيّة التي تتيح لهم حضور تشييعهم والمشاركة بجنازتهم.وقال الائتلاف في بيان له إن “النظام في البحرين بذلك يستمر في انتهاكاته الفاضحة لحقوق الإنسان ممارسًا أبشع الجرائم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 14 فبراير: الكيان الخليفي يرتكب ابشع الجرائم بحق الشعب alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (14 فبراير: الكيان الخليفي يرتكب ابشع الجرائم بحق الشعب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (14 فبراير: الكيان الخليفي يرتكب ابشع الجرائم بحق الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).