2019/02/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء، إلى مراجعة القرارات السابقة لللجنة الاقتصادية، مبيّنة أن عشرات القرارات صدرت باستثناء ومخالفات للسياقات القانونية، فيما حذرت من ما قالت أنها شبهات فساد في ملف استثمار الأسواق المركزية. وقالت نصيف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، انه “تم التعاقد مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تتحدث عن إحياء “الأسواق المركزية”: الشركة العالمية تحوّلت إلى محلية!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تتحدث عن إحياء “الأسواق المركزية”: الشركة العالمية تحوّلت إلى محلية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).