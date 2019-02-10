نائب: المحور لم يحسم قضية مرشحة وزارة التربية 

2019/02/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار حسن فدعم، الأحد، القوى السياسية إلى الاسراع في حسم ماتبقى من كابينة وزارية وإنهاء قضية إدارة الوزارات بالوكالة، مشيرا إلى أن تحالف المحور لم يحسم لغاية الان قضية مرشحة وزارة التربية.وقال فدعم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف المحور الوطني لم يحسم أمره بشأن استبدال مرشح وزارة التربية […]

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