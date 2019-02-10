مقتل وإصابة 12 رجل أمن أفغاني جراء هجوم مسلح

2019/02/10 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل قتل 8 عناصر من حراس القرى في ولاية ساري بول شمالي أفغانستان في هجوم لحركة طالبان.وقال رئيس مجلس شورى الولاية، محمد نور رحماني، الأحد، إن مسلحي طالبان، هاجموا مخفرين للحراس، في قضاء "صياد".وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 حراس وإصابة 4 آخرين.ولفت إلى أن عناصر طالبان سيطروا على المخفرين، لفترة وجيزة.

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