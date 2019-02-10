2019/02/10 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة كربلاء : تحرير طفلة واعتقال خاطيفيها في المحافظة

10/02/2019 11:59:00 AM |

عدد القراءات : 3

واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الأحد، عن تحرير طفلة مختطفة واعتقال خاطفيها في المحافظة .





وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فصيل طوارئ شرطة النجدة والدوريات وأثناء استنجاد أحد المواطنين حول خطف ابنته التي تبلغ من العمر 10 سنوات من قبل احد المجرمين يقود دراجه نارية، وعلى الفور تم تعميم مواصفته والقيام بحملة بحث وتحري وبجهود كبيرة، وتم تحرير الطفلة والقبض على الخاطف".

وأضافت القيادة، أن "احدى دوريات شرطة النجدة تمكنت من إلقاء القبض على سارق متلبس بالجرم المشهود أثناء سرقته هاتفاً نقالاً من صاحب محل لبيع الهواتف"، مشيرةً إلى أن "المتهمين إحيلا الى الجهات ذات العلاقة لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / شرطة كربلاء : تحرير طفلة واعتقال خاطيفيها في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / شرطة كربلاء : تحرير طفلة واعتقال خاطيفيها في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).