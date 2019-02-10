وادي قدرون.. تسميات متعددة وتاريخ عريق بالقدس

2019/02/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالقرب من الأماكن الدينية عادة ما تختلط المشاعر الدينية بالروايات الشعبية والأساطير حيث تتعدد تسمية الأماكن والمباني ليس فقط بسبب الاختلافات التاريخية والأثرية برأي علماء الآثار ولكن أيضا بسبب رؤية الناس وموقفهم من هذه الأماكن.

ففي القدس مثلا هناك العديد من الأماكن والمباني التي لها أكثر من اسم وبالتالي لكل اسم قصة وخلفية تاريخية رغم أنه مكان واحد.

هنا في وادي القدرون الذي يقع بين المسجد الأقصى وجبل الطور، نشهد أيضا الاختلاف حتى في تسميه المكان، وادي المقدس، وادي قدرون، وادي جهنم، وادي الملوك وغيرها من الأسماء التي تؤكد على هذا الاختلاط.

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