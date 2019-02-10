العلاق يؤكد على أهمية التوسع المصرفي بتقديم الخدمات الى المواطنين

2019/02/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، اليوم الأحد، على أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات الى المواطنين.وذكرت امانة الوزراء في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق افتتح فرع المصرف الصناعي قرب مبنى المفوضية العليا للانتخابات".

واكد العلاق على "أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات الى المواطنين في ظل التوجه الحكومي نحو النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد واستثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض".من جهته أشار مدير عام المصرف بلال صباح حسين الى ان "افتتاح الفرع الجديد يأتي لإدخال الأدوات الإلكترونية في تقديم خدماته بما يتناسب والتطور الحاصل في الصناعة المصرفية , حيث سيقوم الفرع بالمساهمة في عملية توطين رواتب موظفي الدولة للدوائر التي تقع ضمن نطاق عملها، من خلال بطاقات يصدرها المصرف، بما يسهم في تقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي".يشار الى ان المصرف الصناعي هو أحد المصارف المساهمة في عملية توطين رواتب الموظفين التي أعلن عنها البنك المركزي العراقي في وقت سابق.

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